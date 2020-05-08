В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как учительница ведет онлайн-уроки, сидя на крыше своего дома, из-за низкого качества интернета.

Автор видео поднимается по лестнице на крышу дома и показывает женщину, сидящую под зонтом перед ноутбуком и учебниками.

«Интернет хороший, но нельзя с утра до вечера сидеть на крыше. Веду уроки… Если интернет и дальше будет таким, то я заболею, сидя здесь с утра до вечера», — говорит учительница.

В Министерстве народного образования Узбекистана «Газете.uz» рассказали, что преподавательница проживает в махалле «Навруз» городского поселке Юлдошабад Ферганской области в 15 км от города Маргилана.

«Сейчас мы работаем с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций. Как мы знаем, учитель из Ферганской области. После точного определения места Мининфоком планирует изучить ситуацию и помочь устранить проблемы с интернетом», — сообщили в МНО.

Министерство также поблагодарило учительницу за ее преданность делу: «Несмотря на трудности, она продолжает работать и преподавать детям. Она показала, что у нас работают самоотверженные люди».

Согласно рейтингу Speedtest Global Index, Узбекистан занимает 133-е место среди 141 страны по скорости мобильного интернета.

С 16 марта дошкольные, средние и высшие образовательные учреждения страны были закрыты для предупреждения распространения коронавируса. С 30 марта для школьников была запущена онлайн-школа, уроки можно просматривать по телевидению и через интернет.