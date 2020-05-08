Группа медицинских специалистов с опытом лечения инфицированных коронавирусом пациентов отправилась в Таджикистан. Их проводил министр здравоохранения Алишер Шадманов, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Отправившиеся в Таджикистан наши врачи будут помогать таджикскому медицинскому персоналу в организации профилактики, контроля и лечения COVID-19», — говорится в сообщении.

Группа медицинских работников состоит из опытных врачей с большим опытом лечения пациентов с коронавирусом, среди них анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, эпидемиологи, инфекционисты, вирусологи, говорится в сообщении.





Минздрав отмечает, что в самом Узбекистане распространение инфекции замедляется, а число людей, выздоравливающих от этой болезни, увеличивается. К вечеру 7 мая на лечении в больницах оставались порядка 600 пациентов с коронавирусом.

По данным таджикистанского издания «Азия-Плюс», утром 8 мая в столицу страны Душанбе были доставлены в качестве гуманитарной помощи 144 мобильных медицинских контейнера для размещения и лечения больных коронавирусом.

Такие контейнеры используются в качестве мобильного госпиталя во время пандемии коронавируса, ожидается, что они снизят нагрузку на те больницы, где не хватает мест для приема больных.

Как сообщило издание, на вечер 7 мая общее число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 461, с момента выявления заболевания в стране от него умерли 12 человек. Под наблюдением врачей в больницах страны находятся 4205 человек.