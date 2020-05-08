«Узпромстройбанком» выпущено мобильное приложение JOYDA, где все необходимые услуги находятся на одном сервисе.

Теперь клиент будет иметь возможность без каких-либо документов купить желаемый товар на маркетплейсе приложения JOYDA и оплачивать его стоимость частями. При этом банковский кредит будет оформляться в онлайн-режиме, товары будут поставляться по указанному адресу бесплатно в течение одного рабочего дня.

«Мы постарались создать яркий и интересный продукт в ответ на потребности сегодняшних пользователей мобильного приложения. JOYDA представлено в современном дизайне в созвучии с языком представителей нового поколения. Название приложения также означает присутствие банковских услуг, закупку товаров и продукции в одном месте», — сказал заместитель председателя правления банка Улугбек Таваккалов.

Данной услугой могут воспользоваться клиенты всех коммерческих банков. За каждую осуществленную через приложение покупку банк доставит также отдельный подарок — карту Visa Gold и страховку продукции.

Вместе с JOYDA можно также пользоваться традиционными банковскими услугами. К их числу относятся оформление онлайн-вкладов, управление денежными средствами на пластиковой карте, при необходимости ее блокировка, осуществление межкартовых переводов. При этом для переводов между картами «Узпромстройбанка» комиссия равна 0%, а на карты других банков — 0,5%.

В приложении также через специальный чат можно обратиться к специалисту.

Доставка товаров, купленных через приложение JOYDA, пока будет осуществляться только по Ташкенту. В ближайшее время будет также налажена доставка продукции и в другие регионы.

Приложение JOYDA можно скачать на iOS и Android.

Дополнительную информацию можно узнать в Telegram-боте и по телефону: (+998) 71−200−43−43.

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