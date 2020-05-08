Сегодня на территорию Узбекистана через Туркменистан осуществляется вынос очередной порции влажного воздуха, сформировавшегося над южными районами Каспийского моря, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По республике к вечеру местами возможен дождь, гроза, по Каракалпакстану, Хорезмской области местами дождь, возможен сильный, и гроза. По регионам Ферганской долины без осадков. Дневная температура воздуха — +25…+30 градусов, что на 5−7 градусов выше нормы этого дня.

Завтра, 9 мая, неустойчивый характер погоды ожидается по большей части территории Узбекистана. Местами пройдут дожди, возможны сильные, возможны грозы, по Каракалпакстану, Хорезмской области ночью и утром местами дождь. Дневная температура воздуха понизится до +21…+26 градусов и приблизится к нормальным среднемноголетним значениям.

Сегодня и завтра местами по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 23−28 м/с.

В воскресенье, 10 мая, дожди по республике прекратятся, лишь по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям ночью и утром местами пройдет дождь, возможна гроза, днем ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет повышаться на 3−5 градусов.