Mazars — это одна из крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний Европы, берущая начало с основания во Франции в 1945 году. К настоящему моменту она представлена в 91 стране с более чем 40 тысячами сотрудников по всему миру.

Головной офис Mazars находится в Париже. Cовокупный оборот компании по итогам 2019 года превысил 1,8 млрд евро. Среди клиентов Mazars такие компании, как Schneider Electric, Credit Agricole, Louit Vuitton Moet Hennesy, Alstom и другие компании европейского рынка. Кроме того, новостной телеканал Euronews отмечал, что Goldman Sachs в 2019 году утвердил Mazars в качестве аудитора в части их европейского бизнеса. Mazars имеет собственную организационную структуру среди международных аудиторских компаний. Компания работает по модели единого глобального интегрированного партнерства, где все партнеры имеют долю от прибыли в глобальной компании. Такая модель работы позволяет работать организации как единая компания, и все партнеры во всем мире заинтересованы в общей прибыли и не нацелены на работу исключительно на уровне страны.

Mazars открыл офис в Ташкенте в июне 2019 года, и продвигает в Узбекистане инновационные решения в области финансовой аналитики. Компания предлагает клиентам, помимо стандартных услуг в сфере учета, услуги по автоматизации процессов с использованием современных инструментов линейки Business Intelligence.





Европейские банковские регуляторы и Совет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выпустили ряд разъяснений касательно изменений в подходе по учету резервов банками и иными кредитными учреждениям в результате пандемии, вызванной COVID-19. Указанные разъяснения имеют важное значение для банков Узбекистана, так как с 2021 года они обязаны вести учет и готовить отчетность на основе МСФО согласно требованиям постановления президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности».

МСФО 9 в свое время совершил революцию в финансовом учете, так как среди прочего ввел требование учитывать прогнозные макроэкономические показатели в порядке учета резервов по финансовым инструментам. МСФО 9 был разработан и введен как ответ на глобальный финансовый кризис 2008 года и вступил в действие с 2018 года. Основные претензии к старому стандарту сводились к запоздалому отражению в отчетности изменений уровня кредитного риска. И это приводило к искажению оценки реального уровня рисков в финансовой отчетности банков.

Mazars провел также отдельный вебинар для Центрального банка Республики Узбекистана, в котором приняли участие сотрудники Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Департамента пруденциального надзора кредитных организаций и Департамента методологии регулирования деятельности кредитных организаций при организационной поддержке Департамента по повышению финансовой грамотности и переподготовке банковских специалистов.

Устоявшаяся мировая практика показывает, что при решении такого типа вопросов, как переход на МСФО, крупные компании мира обращаются к международно-признанным организациям по предоставлению профессиональных услуг.

Таким образом, учитывая сжатые сроки и трудоемкость процесса перехода на МСФО, Mazars предоставляет методологическую поддержку международного уровня в процессе перехода банковской сферы Республики Узбекистан на МСФО.

На правах рекламы.