В каждом городе и районе Узбекистана будут созданы специализированные школы с углубленным изучением математики, следует из постановления президента по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики от 7 мая.

Директор математической школы будет являться советником хокима соответствующего района или города по вопросам внедрения математических методов и моделей в экономические и управленческие процессы. На должность директора кадры будут назначаться и освобождаться Министерством народного образования со согласованию с главой Института математики имени В. И. Романовского Академии наук.

Классы с углубленным изучением математики будут создаваться поэтапно в зависимости из спроса и способностей учащихся. Отбор учащихся будут проводить на конкурсной основе.

Как ожидается, с 1 сентября 2021 года руководящим кадрам и учителям математики специализированных математических школ будут выплачивать ежемесячную надбавку в размере 50% их базовой тарифной ставки.

Отдельно затрагивается тема школьных учебников по математике, которые, как отмечается в постановлении, состоят из сложных задач, затрудняющих овладение предметом, не учитывают возраст учащихся и не согласованы с темами по другим предметам.

Таким образом, с 1 сентября при разработке учебников и пособий по математики для государственных образовательных учреждений необходимо будет получение экспертного заключения Института математики имени Романовского Академии наук.

Кроме того, с нового учебного года в учреждениях высшего и среднего специального образования увеличится число часов математики в учебных планах направлений образования и специальностей, требующих знаний, квалификации и навыков по этому предмету.

До 1 января 2021 года ожидается внедрение Национальной системы сертификации по оценке уровня знаний по математике. Оценку знаний по математике и выдачу национального сертификата будет проводить Государственный центр тестирования (ГЦТ). Абитуриент, получивший национальный сертификат уровня, предоставляющего льготу, при поступлении в вуз освобождается от сдачи тестовых испытаний по математике с присуждением максимального балла.

Документом учреждается международная премия президента Узбекистана имени Мухаммада аль-Хорезми. Ею будут награждать ученых, «предложивших оптимальное решение конкретных проблем на основе результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области математики».

Награда будет вручаться один раз в два года по трем направлениям: фундаментальные исследования, исследования среди молодежи и исследования, обеспечившие решение конкретной проблемы в реальном секторе экономики. Лауреаты каждого направления получат денежное вознаграждение в эквиваленте 50 тысяч долларов за счет средств государственного бюджета.