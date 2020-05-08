Обезлесение в мире продолжается, но более медленными темпами: с 2015 года в иные категории пользования ежегодно переводятся 10 млн га леса, что меньше, чем 12 млн га в год в предшествующие пять лет. Об этом говорится в докладе ФАО.

Согласно докладу, сегодня в мире насчитывается 4,06 млрд га леса, что равнозначно 0,52 га на каждого жителя Земли. Из них 2,05 млрд га лесов охвачены планами по управлению лесными ресурсами. С учетом естественного разрастания чистые потери лесов с 2010 года составляли 4,7 млн га в год.

«Леса составляют важную часть нашей жизни, и их можно проследить в нашей пище, домашней мебели и почувствовать в более свежем воздухе, которым мы дышим, и поэтому нам необходимо работать еще более упорно и работать одновременно в лесном и сельскохозяйственном секторах, чтобы быстрее замедлить обезлесение», — отметила первый заместитель генерального директора ФАО по климату и природным ресурсам Мария Хелена Семедо.

Одним из заметных достижений, по оценке экспертов, стало то, что площадь лесов в охраняемых зонах в мире с 1990 года увеличилась на 191 млн га, и теперь 18% мировых лесов располагаются внутри природоохранных зон, причем наибольшая их доля находится в Южной Америке.

За последнее десятилетие площадь лесов выросла в Азии, Океании и Европе, тогда как самые высокие темпы чистой потери лесов отмечены в Африке, за которой следует Южная Америка.

Около 30% всех лесов используются главным образом для производства древесной и недревесной продукции, говорится в докладе. При этом растет доля лесов, предназначенных для защиты почв и воды.

Эксперты также отмечают, что совокупные запасы углерода в лесах сокращаются из-за уменьшения их площади, но при этом плотность накопления углерода за последние 30 лет немного увеличилась.