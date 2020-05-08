Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 мая подписал постановление «О мерах по дальнейшей поддержке экспортной деятельности».

Документом механизм предоставления субсидий на компенсацию до 50% расходов по транспортировке при экспорте продукции распространяется также на транспортировку автомобильным и воздушным транспортом. С мая 2019 года компенсация до 50% расходов действует при транспортировке товаров железнодорожным транспортом.

Республиканской экспортной комиссии поручено в недельный срок утвердить порядок предоставления субсидий отечественным предприятиям-экспортерам (их уполномоченным представителям) на компенсацию части затрат на транспортировку, в том числе по экспортным поставкам, осуществленным с 1 апреля 2020 года.

До 1 января 2021 года отменяется практика проверки наличия задолженности по всем видам обязательных платежей и исполнительных документов у физических и юридических лиц при таможенном оформлении товаров, перемещаемых через таможенную границу по экспортным операциям.

Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли предоставляет компенсации на возмещение страховой премии при пользовании экспортерами в качестве залога страховыми услугами.

Кроме того, утвержден перечень продукции, на которые действует механизм предоставления субсидий.



