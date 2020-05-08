Подросток погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием Captiva и трактора Т-28 в Кумкурганском районе Сурхандарьинской области, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.
Инцидент произошел 3 мая в 16:30 на 4-м км автодороги 4К-596, пролегающей по территории махалли «Арслонбойли». Водитель Captiva, 73-летний Б. Ш. потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с трактором под управлением 34-летнего А. Ж.
В результате столкновения пассажир трактора, ученик 7-го класса 13-летний Ш. Ж. с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где несмотря на усилия врачей, скончался 7 мая.
Следственный отдел районного ОВД возбудил уголовное дело по части 2 статье 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).
Isaac Kleiner
это на какой скорости каптива летела по дороге что трактор буквально на куски разорвало?!
ужас просто.
немедля запретить всем пожилым людям, старше 65 лет водить машины.
а эту каптиву восстановить за счет владельца и подарить отцу ребенка, попутно восстановив трактор за счет владельца каптивы!
Valijon Umurzakov
Что значит не справился с управлением? Там что, гололёд был? Причём, средь бела дня!
Max Baronin
Нормально он не справился с управлением. Трактор просто разнесло.