Подросток погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием Captiva и трактора Т-28 в Кумкурганском районе Сурхандарьинской области, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Инцидент произошел 3 мая в 16:30 на 4-м км автодороги 4К-596, пролегающей по территории махалли «Арслонбойли». Водитель Captiva, 73-летний Б. Ш. потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с трактором под управлением 34-летнего А. Ж.

В результате столкновения пассажир трактора, ученик 7-го класса 13-летний Ш. Ж. с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где несмотря на усилия врачей, скончался 7 мая.

Следственный отдел районного ОВД возбудил уголовное дело по части 2 статье 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).