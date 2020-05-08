Процесс поступления в международную школу CIS International School стал доступным и бесплатным для всех желающих. Тестирование будет проходить на онлайн-платформе Zoom в назначенное время.
Поступление будет проходить в два этапа:
- Онлайн-тестирование по математике, английскому языку и логике на британской онлайн-платформе.
- По случаю успешного прохождения тестирования назначается онлайн-встреча с руководством школы для беседы на английском языке.
Для детей от двух до пяти лет назначается только онлайн-беседа с психологом CIS Tashkent.
Предложение ограничено по времени и количеству.
CIS International School предлагает:
- классическое британское образование для детей от 2 до 16 лет;
- высококвалифицированный дипломированный педагогический состав из Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады и США;
- возможность получения двух дипломов о среднем образовании: Cambridge IGCSE , A-level и национальный;
- специальные интерактивные программы и учебные материалы, рекомендованные Кембриджским университетом;
- интегрированные курсы Global Perspectives (Глобальные перспективы) и Values-based education (Ценностное обучение), которые помогают развиваться не только в академическом, но и в личностном плане;
- изучение иностранных языков с носителями;
- насыщенная школьная жизнь: международные праздники, соревнования, экскурсии;
- широкий выбор кружков и секций;
- современное техническое оснащение классов;
- персональные iPad/Macbook для интерактивной работы;
- помощь в выборе и сопровождение при поступлении в ведущие мировые вузы;
- современные здания кампуса, построенные в классическом стиле на закрытой охраняемой территории.
Задать все интересующие вопросы можно на онлайн-встрече с руководством кампуса CIS International School в Ташкенте, которая состоится 13 мая в 16:00.
Количество мест на мероприятии лимитировано.
Записаться на бесплатное онлайн-тестирование и встречу с руководством CIS Tashkent можно по телефону: (+998) 71−209−66−69, в Telegram и по e-mail.
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