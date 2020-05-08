Процесс поступления в международную школу CIS International School стал доступным и бесплатным для всех желающих. Тестирование будет проходить на онлайн-платформе Zoom в назначенное время.

Поступление будет проходить в два этапа:

Онлайн-тестирование по математике, английскому языку и логике на британской онлайн-платформе. По случаю успешного прохождения тестирования назначается онлайн-встреча с руководством школы для беседы на английском языке.

Для детей от двух до пяти лет назначается только онлайн-беседа с психологом CIS Tashkent.

Предложение ограничено по времени и количеству.





CIS International School предлагает:

классическое британское образование для детей от 2 до 16 лет;

высококвалифицированный дипломированный педагогический состав из Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады и США;

возможность получения двух дипломов о среднем образовании: Cambridge IGCSE , A-level и национальный;

специальные интерактивные программы и учебные материалы, рекомендованные Кембриджским университетом;

интегрированные курсы Global Perspectives (Глобальные перспективы) и Values-based education (Ценностное обучение), которые помогают развиваться не только в академическом, но и в личностном плане;

изучение иностранных языков с носителями;

насыщенная школьная жизнь: международные праздники, соревнования, экскурсии;

широкий выбор кружков и секций;

современное техническое оснащение классов;

персональные iPad/Macbook для интерактивной работы;

помощь в выборе и сопровождение при поступлении в ведущие мировые вузы;

современные здания кампуса, построенные в классическом стиле на закрытой охраняемой территории.





Задать все интересующие вопросы можно на онлайн-встрече с руководством кампуса CIS International School в Ташкенте, которая состоится 13 мая в 16:00.

Количество мест на мероприятии лимитировано.

Записаться на бесплатное онлайн-тестирование и встречу с руководством CIS Tashkent можно по телефону: (+998) 71−209−66−69, в Telegram и по e-mail.

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