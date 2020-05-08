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9 и 10 мая
Онлайн-афиша на выходные
9 и 10 мая
Онлайн-афиша на выходные
Новая подборка интересных онлайн-событий этих выходных.
Что посмотреть:
ТОП-15 фильмов о Второй Мировой войне
Советская классика, культовые западные картины и многонациональные проекты, которые всецело передают атмосферу самой страшной войны в истории человечества.
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Шерлок Холмс на карантине: ТОП-15 детективных сериалов
Если у вас куча свободного времени, и вы любите запутанные сюжеты, где так и хочется предугадать следующий ход — то эта подборка как раз для вас.
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ТОП-10 фильмов про рок-н-ролл
Мы решили кратко рассказать про фильмы, цель которых — не погрузить зрителя в тоску, хоть и не без этого, а рассказать историю рок-культуры и подарить незабываемую атмосферу, как на рок-концертах.
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ТОП-15 семейных комедий
Отбрасывайте все свои дела и усаживайтесь поудобнее у экранов, ведь мы собрали для вас целых 15 семейных комедий, благодаря которым серый карантин обретет яркие краски.
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ТОП-15 сериалов про подростков
Качественные сериалы, в которых каждый зритель, вне зависимости от возрастной категории, видит частичку себя в главных и второстепенных персонажах.
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Лучшие сериалы 2019 года, которые вы могли пропустить
Наша подборка поможет с легкостью сфокусироваться на нашумевших проектах и не задумываться о качестве картин.
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20 лучших фильмов 2019 года
Самые интересные и резонансные картины прошлого года.
Смотреть подборку
Весеннее обострение или 15 фильмов о любви
Мы составили подборку из 15-ти разноплановых фильмов о сумасшедших отношениях, которая позволит взглянуть на одно из самых прекрасных чувств под другим углом.
Посмотреть о любви
ТОП-10 сильных женщин в кино
Встречайте ТОП-10 сильных женщин в кино, чьи суперспособности состоят из: трудолюбия, силы воли и веры в мечту.
Посмотреть подборку
Онлайн-мероприятия:
Показы TheatreHD/Play
Онлайн-показы спектаклей Метрополитен оперы, Большого Театра России, лондонского Королевского Национального театра и Шекспировского театра «Глобус».
Смотреть спектакли
Онлайн-путешествие на Фарерские острова
С 6 по 30 мая на сайте компании Visit Faroe Islands доступны путешествия на Фарерские острова. Доступны прогулки по острову, полет на вертолете и прогулки на лодке
.
Посетить острова
Онлайн-показ фильма «Джон Уик»
9 мая актриса Джейми Ли Кёртис совместно со студией Lionsgate проведет стрим фильма на YouTube
.
Посмотреть стрим
Выступления Цирка Дю Солей
Всемирно известный цирк выкладывает трансляции со своих выступлений на своем YouTube-канале.
Смотреть на YouTube
Прогулка по столичному Central Park
Неспешные прогулки по аллеям, любимые аттракционы и кормление уток в пруду доступны в формате видео-роликов.
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Экскурсия в ташкентский музей
Для онлайн-посещения доступны Государственный музей истории Тимуридов и Государственный музей истории Узбекистана.
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Возобновили работу:
Senorita home
Филиал сети магазинов товаров для домашнего уюта Senorita Home Караташ объявил об открытии.
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Филиалы Pink Island
Два филиала сети магазинов женской одежды и аксессуаров Pink Island возобновляют свою работу 8 мая.
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Три магазина FLO
Магазины FLO "Сайрам", "Интегро" и "Файзиабад" 8 мая открыли свои двери для покупателей.
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Магазины REDTAG
C 8 мая магазины REDTAG "Сайрам", "Салом", "Интегро" и "Файзиабад" открыли свои двери для покупателей.
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Филиалы сети MEDIAPARK
Сеть магазинов MEDIAPARK открыла свои двери. Отмечается, что это было сделано после тщательной обработки всех магазинов.
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Три филиала Rieker
Rieker объявил о возобновлении работы трех филиалов. Покупателей ждут скидки на мужскую и женскую обувь.
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Сеть магазинов ETALON
8 мая сеть магазинов обуви ETALON снова открыла свои двери.
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Магазин DI sport
С 8 мая сеть магазинов DI sport возобновляет свою работу в режиме с 10:00 до 19:00.
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Дом цветов Goodveen
5 мая работу возобновил Дом цветов Goodveen.
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Что почитать:
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