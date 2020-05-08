Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 8 мая увеличилось на 16 и составило 2314, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 8 мая увеличилось на 16 и составило 2314, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
|2 314
|1 656
|10
|3 845 718
|1 284 741
|269 567
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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