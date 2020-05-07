Президент Узбекистана 5 мая подписал указ о неотложных мерах по поддержке текстильной и швейно-трикотажной промышленности для смягчения негативного влияния на отрасль мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Стартовая цена хлопкового волокна отечественного производства базового качества отныне определяется продавцом исходя из значения котировки фьючерса Нью-Йоркской товарной биржи на ближайший месяц поставки.

Срок, в течение которого проводятся окончательные расчеты за хлопковое волокно, реализованное на биржевых торгах

за национальную валюту до 1 апреля 2020 года, продлевается с 90 до 150 дней.

До 1 января 2022 года от уплаты таможенных пошлин освобождаются 64 вида импортируемого сырья и материалов для текстильной и швейной отраслей.

С 1 мая по 31 декабря 2020 года действует упрощенный порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), согласно которому сумма НДС, подлежащая уплате или уплаченная по фактически полученным товарам и услугам, использованным для экспортируемых текстильных и швейно-трикотажных товаров, за исключением пряжи и волокна, принимается к зачету вне зависимости от суммы валютной выручки, поступившей на счета предприятия текстильной промышленности в местных банках, и подлежит возврату на основании заявления экспортера.

При этом возмещенная сумма НДС или ее часть подлежат возврату в госбюджет в течение 5 дней с начислением пени, если:

валютная выручка или ее часть не поступают на счета экспортера в банках Узбекистана в течение 180 календарных дней со дня выпуска товаров под таможенный режим экспорта;

при проведении камеральной налоговой проверки обоснованности суммы НДС, заявленной к возмещению, выявлен неправомерный зачет.

Упрощенный порядок возмещения НДС, описанный выше, распространяется на предприятия текстильной и швейно-трикотажной промышленности при условии, если они экспортировали товары в течение последних 12 месяцев, а также при отсутствии у них просроченной дебиторской задолженности по экспортированным товарам в размере более 10 тысяч долларов. При этом дебиторская задолженность признается просроченной, если валютная выручка не поступает на счета экспортера в банках Узбекистана при истечении 180 календарных дней со дня выпуска товаров под таможенный режим экспорта.

Инвестиционные проекты, реализуемые в 2020—2025 годах, а также обеспечение оборотными средствами текстильных и швейно-трикотажных предприятий, будет финансироваться за счет кредитных линий Фонда реконструкции и развития в размере 300 млн долларов, кредитов банков, заемных средств международных финансовых институтов и кредитных

линий зарубежных банков.

При вывозе хлопчатобумажной пряжи и трикотажного полотна через таможенную границу Узбекистана будет взиматься сбор:

с 1 января 2021 года за каждый килограмм вывозимой пряжи — в размере 0,01 доллара;

с 1 января 2022 года за каждый килограмм вывозимой пряжи и трикотажного полотна — 0,05 доллара;

с 1 января 2023 года — 0,1 доллара;

с 1 января 2025 года — 0,2 доллара.

Государство дополнительно приобретет в 2020 году у отечественных предприятий комплекты одежды и обуви для поставки в дома престарелых, для одиноких и малообеспеченных престарелых граждан; комплекты форменной одежды и обуви для сотрудников и военнослужащих силовых ведомств, постельного белья, матрацев, подушек, покрывал и других текстильных принадлежностей для больничных учреждений, детских садов и домов престарелых.

Министерству инвестиций и внешней торговли и ассоциации «Узтекстильпром» поручено в месячный срок провести переговоры с представителями мировых брендов одежды и текстиля на предмет создания их производств в Узбекистане и формирования крупных заказов на пошив готовой продукции, в том числе на мощностях действующих предприятий республики.

К реформированию текстильной отрасли планируется привлечь экспертов из стран Европейского Союза, Турции, Южной Кореи и Индии.