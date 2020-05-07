Постановление по расширению производства картофеля и развитию картофельного семеноводства в Узбекистане подписал 6 мая президент Шавкат Мирзиёев, документ распространило УзА.

Документом создаются картофелеводческие кластеры и кооперации в специализирующихся на этом районах. Их основными направлениями работы станут производство потребительского и семенного картофеля, удовлетворение спроса в картофеле на внутреннем рынке, а также создание в этой сфере цепочки добавленной стоимости.

С 1 мая для финансирования расходов на закупку семенного картофеля фермерским хозяйствам и сельхозпредприятиям, производящим картофель, а также кластерам и кооперациям выделяются коммерческие кредиты на срок до 12 месяцев. При этом за счет средств Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности компенсируются:

часть процентной ставки по коммерческим кредитам, выделяемым в национальной валюте, превышающая основную ставку Центрального банка, но не более 10 процентных пунктов;

до 30% части процентной ставки по кредитам, выделяемым в иностранной валюте, но не более трех процентных пунктов.

До 1 июля 2023 года от таможенных пошлин освобождается семенной картофель, ввозимый из-за рубежа. При этом льготы предоставляются на основе акта карантинного досмотра государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров и сертификата соответствия Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом.

Образуется Фонд по финансовой поддержке научных изысканий и инновационных разработок, развитию селекции сортов картофеля и картофельного семеноводства при Научно-исследовательском институте овощебахчевых культур и картофеля без статуса юридического лица.

Средства фонда будут расходоваться на финансирование научных изысканий и инновационных разработок в сфере овощных, бахчевых культур и картофелеводства, стимулирование авторов, создавших новые сорта овощных, бахчевых культур и картофеля.

Министерству инновационного развития поручено в рамках государственных научных программ создать скороспелые, среднеспелые и позднеспелые отечественные сорта картофеля, устойчивые к разным факторам стресса, а также организовать конкурс научно-исследовательских проектов по селекции картофеля и технологии его производства.

Научно-исследовательскому институту овощебахчевых культур и картофеля передается 17,2 га земельной площади, расположенной на территории СГМ «Сойлик» Бостанлыкского района Ташкентской области для налаживания первичного семеноводства отечественных сортов картофеля.

В этом же районе на пустующей территории массива Писком государственного лесного хозяйства «Бурчмулло» будет организовано производство семенного картофеля высокой репродукции.