Нидерландский банк развития FMO выделил очередную кредитную линию банку «Ипак Йули» в узбекских сумах на сумму в эквиваленте 5 млн долларов США. Данное соглашение позволяет банку возможность дальнейшего роста и расширения своей деятельности в области финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Узбекистане.

«Мы рады сообщить о заключении очередного соглашения с нашими давними коллегами из Узбекистана — банком „Ипак Йули“. FMO полностью поддерживает усиленный путь влияния банка на поддержку и развитие женщин-предпринимателей в частном секторе, молодых предпринимателей, клиентов в сельскохозяйственном секторе и микрофинансирования», — отметил директор по финансовым институтам FMO Уиб Ян де Рюйтер.

Выделенные средства FMO будут направлены на снижение неравенства и финансирование проектов по следующим критериям:

малые предприятия;

сельскохозяйственные предприятия;

женщины-предприниматели;

молодые предприниматели в возрасте до 35 лет.

«Мы рассматриваем FMO в качестве одного из надежных партнеров банка „Ипак Йули“. В действительности, данное соглашение является третьим по счету за столь короткий период времени, которое предоставит возможность расширить кредитные ресурсы для развития и поддержки частного сектора в стране, что позволит местным предпринимателям смягчить последствия пандемии COVID-19», — заявил председатель правления банка «Ипак Йули» Саидаброр Сайдахмедов.

Банк «Ипак Йули» ранее привлекал аналогичные кредитные линии от FMO на сумму 20 млн долларов США в августе 2019 года, а также на 15 млн долларов США в марте 2020 года. Банк «Ипак Йули» осуществляет успешное и взаимовыгодное сотрудничество с FMO с 2013 года.

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