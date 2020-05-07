В результате пожара 5 мая в частном жилом доме в Раменском районе Московской области погибли шесть граждан Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По данным Главного следственного управления СК по Московской области, в доме проживало 26 граждан, приехавших из соседнего государства. Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ситуация находится на контроле консульского отдела посольства Узбекистана в Москве.