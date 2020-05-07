Центральный банк Узбекистана представил краткий обзор внутреннего валютного рынка за январь-апрель 2020 года.

Отмечается, что за четыре месяца ситуация на внутреннем валютном рынке формировалась в условиях увеличения спроса и предложения иностранной валюты во всех его сегментах.

Общий объем операций на внутреннем валютном рынке составил 5,4 млрд долларов, увеличившись по сравнению с соответствующими периодами 2018 и 2019 годов в 1,8 и 1,3 раза, соответственно.





Динамика спроса на иностранную валюту в разрезе сегментов внутреннего валютного рынка, млн долларах.

Купля-продажа валюты компаниями

Спрос на иностранную валюту со стороны юридических лиц за первые четыре месяца года увеличился в 1,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,2 млрд долларов (в январе-апреле 2019 года — 3,9 млрд долларов).

В данный период компании на внебиржевом валютном рынке приобрели 1,06 млрд долларов (939 млн), в то время как объем операций на валютной бирже составил 3,1 млрд долларов (2,8 млрд).





Динамика объемов операций на внебиржевом валютном рынке в январе-апреле 2020 года (прямые операции банков с юридическими лицами, млн долларов).

Основная цель покупки валюты — оплата импорта оборудования, товаров и сырьевых материалов производственного назначения (63%), импорта товаров народного потребления и лекарств (22%), погашение внешних займов (12%), репатриация прибыли иностранными инвесторами (1%) и прочие цели (2%).





Структура целей покупки иностранной валюты в январе-апреле 2020 года.

Среднемесячное число компаний, приобретавших валюту на внутреннем рынке в январе-апреле, составило 6183, увеличившись на 723 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5460).

Купля-продажа валюты населением

За отчетный период население продало валюту на 1,5 млрд долларов через обменные пункты, что в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года (884 млн долларов). При этом физлица приобрели валюту на 1,17 млрд долларов — в 3,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года (346 млн долларов).

Вместе с тем, в последние 10 дней апреля среднедневной объем иностранной валюты, продаваемой населением банкам, увеличился в 2,5 раза по сравнению со среднесуточными объемами продаж в первой и второй декадах, составив 9,6 млн долларов (в первой и второй декаде — 3,8 млн долларов).





Объем валютных операций физических лиц в январе-апреле 2020 года, млн долларов.

В январе-апреле объем валютных средств, поступивших в республику через системы международных денежных переводов, составил 1,3 млрд долларов, снизившись на 161 млн долларов, или 11% по сравнению с прошлым годом.

В апреле через системы международных денежных переводов поступило 250 млн долларов, что на 15% меньше показателя марта. При этом в последней декаде месяца наблюдалось увеличение среднедневного объема переводов в 1,7 раза по сравнению с первой и второй декадами месяца (с 6,7 до 11,5 млн долларов).

Кто продает валюту

Совокупный объем предложения иностранной валюты на валютном рынке (без учета интервенций Центрального банка) в январе-апреле составил 2,7 млрд долларов, сохранившись на уровне первых четырех месяцев 2019 года.

В отчетном периоде компании продали 1,7 млрд долларов, что на уровне показателя соответствующего периода 2019 года.





Источники формирования предложения на внутреннем валютном рынке.

Валютные интервенции ЦБ

Валютные интервенции Центрального банка в отчетном периоде основывались на принципе нейтральности золотовалютных резервов, отмечает регулятор. С начала года валютные интервенции ЦБ составили 1,5 млрд долларов и находились в пределах объема монетарного золота, купленного у отечественных предприятий-производителей в течение данного периода, отмечает регулятор. Треть из этой суммы (507 млн долларов) приходится на апрель, когда произошла резкая девальвация сума.





Объем операций на валютной бирже в январе-апреле 2019 и 2020 годов.

В структуре источников финансирования импорта в январе-апреле доля средств, приобретенных (конвертация) на внутреннем валютном рынке, составила 56%, за счет собственных средств — 19%.

В соответствующем периоде 2019 года эти показатели составляли 55% и 21% соответственно.





Источники финансирования импорта в январе-апреле 2019 и 2020 годов.

Динамика обменного курса

Динамика обменного курса сума формировалась с учетом соотношения текущего уровня спроса и предложения, а также внутренних и внешних факторов, указывает ЦБ.

В результате в течение I квартала курс национальной валюты обесценился на 0,8% (с 9501 сум/доллар до 9577 сумов/доллар).

В апреле национальная валюта девальвировалась на 5,8%. Это объясняется ростом девальвационных ожиданий компаний и населения, связанных с обесценением валют стран-основных торговых партнеров, начиная с последней декады марта, а также с формированием дисбаланса спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, подчеркивает Центробанк.





Динамика курса доллара к суму на торгах на УзРВБ в январе-апреле 2020 года.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов отмечал, что дефицита наличной иностранной валюты в Узбекистане не будет, поскольку регулятор заблаговременно получает доллары от Федерального резервного банка Нью-Йорка.