Германия планирует разрешить проведение матчей Бундеслиги, главного дивизиона чемпионата страны по футболу, со второй половины мая, сообщило агентство ТАСС.

«Со второй половины мая можно будет вести игры с соблюдением правил гигиены», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в среду по итогам консультаций с властями федеральных земель ФРГ.

Это заявление она сделала после того, как сообщила, что Германия уже прошла первый этап пандемии коронавируса. Отметим, Германия сейчас находится на шестом месте по числу заболевших COVID-19 с 168,1 тысячи заболевших, из которых почти 140 тысяч человек уже выздоровели.

Ранее Министерство труда Германии предлагало ряд условий для возобновления чемпионата страны по футболу. В частности, футболисты профессиональных клубов должны играть в масках. Причем речь идет не о повседневных, а специальных масках, основанных на медицинских стандартах. Они должны защищать нос и рот. Маски не должны скользить, а игроки — касаться их руками во время игры.

Перед тем, как чемпионат Германии прервался из-за пандемии в марте, в турнирной таблице лидировала мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Несыгранными остались девять туров чемпионата.

Английские и итальянские клубы тоже хотели бы завершить страновые турниры. Чемпионат Англии по футболу будет доигран в случае разрешения правительства. Он был приостановлен 13 марта, матчи турнира отложены на неопределенный срок. Сейчас в таблице чемпионата лидируют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Лестер».

Все 20 команд чемпионата Италии солидарны в желании доиграть сезон, несмотря на пандемию коронавируса. По данным Eurosport, для этого необходимо только формальное разрешение правительства. Игроки клубов, на время карантина покинувшие Италию, возвращаются обратно в страну, их коллеги, пересидевшие период самоизоляции в стране, уже приступают к тренировкам. Турнирную таблицу сейчас возглавляют «Ювентус», «Лацио» и «Интер».

Во Франции чемпионат завершили досрочно, в конце апреля чемпионом признали лидирующую на тот момент команду «Пари Сен-Жермен», отмечает ТАСС.