Состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и России Владимира Путина, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

В начале беседы президенты обменялись поздравлениями в связи с наступающим праздником — 75-летием Победы над фашизмом, пожелали доблестным ветеранам, дружественным народам двух стран здоровья и благополучия.

В ходе разговора лидеры Узбекистана и России рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений стратегического партнерства.

Президенты обратили внимание на важность тщательной подготовки предстоящих мероприятий на высшем уровне. Как сообщалось ранее, во второй половине июня планируется визит Шавката Мирзиёева в Россию.

«Отмечена необходимость консолидации усилий и принятия опережающих мер в целях недопущения воздействия негативных последствий глобального кризиса на динамику экономического взаимодействия. Будет продолжена работа в рамках совместной комиссии на уровне глав правительств и межправительственной комиссии», — говорится в сообщении.

Главы двух государств обсудили также ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции.

«Выражена взаимная поддержка принимаемым в обеих странах антикризисным мерам, включая адресную помощь и усиление социальных гарантий для населения, всемерное содействие бизнесу, поддержку базовых отраслей экономики, поэтапное смягчение ограничений», — отмечается в сообщении.

Кроме того, лидеры подчеркнули важность продолжения правительствами Узбекистана и России тесной координации и взаимодействия в целях эффективной борьбы с пандемией.

«Беседа прошла в традиционно теплой, открытой и дружеской атмосфере», — резюмировала пресс-служба президента Узбекистана.