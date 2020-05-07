В этот непростой период, помимо борьбы с пандемией COVID-19, народ Узбекистана самоотверженно противостоит природной стихии. В связи с разрушительными стихийными бедствиями, а именно случившимся 28 апреля ураганом в Бухарской области и прорывом дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области 1 мая, был причинен значительный ущерб местному населению.

Во исполнение поручения правительства Республики Узбекистан о выезде на места бедствий и урегулировании последствий случившегося в кратчайшие сроки, рабочие группы во главе с руководителями компаний выехали в регионы для изучения страхового события. В ходе поездки были проведены рабочие совещания с участием ответственных лиц страхового рынка Узбекистана, а также руководителей страховых компаний для определения плана действий и оказания помощи пострадавшим.





Сотрудники Asia Insurance посетили интернат олимпийского резерва в Гулистане, где в том числе были размещены эвакуированные при наводнении жители прилежащих к водохранилищу селений. Состоялась встреча с пострадавшими жителями и волонтерами. На месте были составлены списки необходимых средств личной гигиены, бытовой химии, медикаментов, детских товаров, игрушек и прочего. Сотрудники компании, проявив свой гражданский долг, оперативно приобрели и доставили в пункты размещения эвакуированных.





Что касается социальной ответственности бизнеса, то руководством компании определен первоначальный размер финансовой помощи в 75 млн сумов для пострадавших при прорыве дамбы Сардобинского водохранилища. Также была изучена информация по ущербу, нанесенному стихией, и обсужден вопрос оперативного урегулирования и выплаты страхового возмещения пострадавшим.

Asia Insurance надеется на скорейшее прохождение через все сложившиеся трудности, когда тяжелая финансовая нагрузка легла на плечи граждан, и страховщики, как никогда, должны обеспечить своевременную помощь.

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