Четвертое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана пройдет 11 мая в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

На повестке дня сенаторов — 20 вопросов, в том числе 10 законов. В их числе законы «Об учреждении ордена «Саломатлик», «Об учреждении медали «Соглом турмуш», «Об учреждении ордена «Фахрий мураббий».

Сенат также обсудит законы «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год» и «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О перечне категорий лиц — граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области».

Кроме того, члены Сената рассмотрят вопрос о сотрудничестве Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.

На заседании будет заслушан отчет Кабинета Министров об исполнении в первом квартале года Госпрограммы-2020, а также отчеты омбудсмана, Счетной палаты, генерального прокурора и председателя правления Центрального банка о деятельности в 2019 году.

В повестку дня включен и вопрос утверждения указа президента «О мерах по кардинальному обновлению государственной политики в сфере развития экономики и сокращения бедности».