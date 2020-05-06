Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5 мая провел видеоселекторное совещание, на котором высказался по поводу чрезвычайных происшествий в Бухарской и Сырдарьинской областях.

Глава государства сообщил, что в результате штормового ветра в ночь на 28 апреля в Бухарской области, особенно в Алатском и Каракульском районах, повреждены более 38 тысяч домов, 847 социальных объектов, а также посевы по всей области. Серьезный ущерб нанесен, помимо сельского хозяйства, производству, сфере услуг и инфраструктуре.

Из-за наводнения, вызванного прорывом дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области 1 мая, были эвакуированы около 90 тысяч человек из 24 махаллей Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов.

По словам президента, правительственная комиссия работает над ликвидацией последствий и восстановлением инфраструктуры, домов, социальных и других объектов.

«Год начался тяжело. Коронавирус научил всех нас, как жить. А испытания последних недель в Бухаре и Сырдарье должны научить нас следующему: мы должны быть бдительными во всем, что делаем, взвешивать задачи, семь раз отмерять — один раз отрезать. Пусть везде будет качество, качество и еще раз качество!» — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что из-за сильного ветра в Каракульском районе Бухарской области «осталась половина детских садов», которые были построены и сданы в эксплуатацию в 2020 году.

«Что это значит?! Вот наше качество в строительной отрасли. Я сам видел это несколько раз. Где [работа качественная], виден результат. Где нет качества, там коррупция, хищения, организации, которые проводили тендеры на „ура-ура“… Заместители премьер-министра, люди, которые говорят: „Выполним“, „Есть, сделаем“, теперь не смогут работать. Итог этого дела будет другим. Я тщательно проанализирую это, вынужден это проанализировать. Буду вынужден попрощаться со многими людьми», — процитировало президента издание Kun.uz (достоверность цитаты подтвердил источник «Газеты.uz»).

Глава государства подчеркнул, что «теперь так работать нельзя. «Нужно открыть глаза и честно служить народу», — заявил он.