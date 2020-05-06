Национальный координатор проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джон МакГрегор 5 мая передал офису Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека средства индивидуальной защиты, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе омбудсмана.

В состав груза вошли медицинские маски, перчатки, защитные костюмы и антибактериальные средства.

Средства индивидуальной защиты будут использованы при мониторинге условий содержания заключенных в местах лишения свободы в условиях пандемии коронавируса.

Мониторинг пенитенциарных учреждений проводится в рамках проекта «Содействие в налаживании работы Национального превентивного механизма» (НПМ), который поддерживает ОБСЕ.

Напомним, защита прав лиц, находящихся в следственных изоляторах и учреждениях по исполнению наказания, находится на контроле Уполномоченного по правам человека.