Борьба с пандемией коронавирусной инфекции обошлась Казахстану в 13 млрд долларов, сообщил в интервью агентству ТАСС президент Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, на реализацию мер против распространения COVID-19 страна потратила 5,5−6 трлн тенге (около 13 млрд долларов), или более 8% валового внутреннего продукта.

«Меры беспрецедентные. Я делаю это специально, хотя, конечно же, высказывается критика, в том числе и со стороны граждан, что, мол, разбрасываете деньги, так называемые вертолетные деньги. Так их называют иногда. Но я считаю, что мы должны бороться за жизни и благополучие прежде всего наших граждан. Потому что без народа не бывает экономики», — заявил он.

Пакет антикризисных мер Казахстана включает в себя индексацию пенсий и пособий на 10%, социальные разовые выплаты по 42,5 тысяч тенге (по 100 долларов) казахстанцам, потерявшим работу, включая самозанятых и тех, кто работал неофициально, бесплатную медицинскую помощь до 1 июля, продуктовые наборы для большего количества людей, помощь для фермеров, освобождение от налогов на зарплатный фонд, прямое финансирование через нацкомпании и другие.

В Казахстане коронавирус выявили у 4205 человек. Выздоровели 1279 пациентов, умерли 29.

Узбекистан на сегодняшний день направил на борьбу с пандемией коронавируса 2,25 трлн сумов (222 млн долларов) из Антикризисного фонда и 500 млн долларов из средств международных финансовых институтов, или 1,24% к ВВП 2019 года, который составил 57,9 млрд долларов.

Во время распространения коронавируса правительства различных стран прибегли к практике всеобщих бюджетных выплат («вертолетные деньги»). Например, в США с марта большинство налогоплательщиков имеют право единоразово получить чек на 1200 долларов. В России эту идею не поддержали, как и в Узбекистане, где президент Шавкат Мирзиёев в качестве альтернативы предложил объявить общенародное движение «Доброта и поддержка» по помощи предпринимателей социально уязвимым и нуждающимся. Позже к этому движению присоединились бюджетные организации, включая управления внутренних дел, хокимияты, министерства и другие.