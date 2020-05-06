Производители газа в Узбекистане, Туркменистане и Казахстане обсуждают общее сокращение поставок газа в Китай из-за падения спроса в результате пандемии коронавируса, сообщил генеральный директор «Узбекнефтегаза» Мехриддин Абдуллаев информационному агентству S&P Global Platts.

«Китай запросил сокращение, но отметил, что объем поставок газа будет снижен пропорционально между Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном», — цитирует S&P Global Platts Мехриддина Абдуллаева.

«Координационный комитет трех стран Центральной Азии, которые поставляют газ в Китай, обсуждает точные объемы. Решение еще не принято», — добавил глава «Узбекнефтегаза».

Спрос КНР на газ в этом году упал на фоне распространения коронавируса. В марте Казахстан заявил, что сократил поставки газа в Китай на 20−25% после того, как компания PetroChina объявила о форс-мажоре.

Поставки газа из Центральной Азии в КНР осуществляются по газопроводу «Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай», пропускная способность которого составляет 55 млрд кубометров газа в год.

По данным «Узбекнефтегаза», Узбекистан поставляет в Китай около 10 млрд кубометров газа в год. Данные таможенной службы Китая свидетельствуют о том, что в 2019 году Казахстан экспортировал 7,1 млрд кубометров газа, а Туркменистан — 33,2 млрд.

В долгосрочной перспективе Узбекистан планирует сократить экспорт газа почти до нуля в течение следующего десятилетия, сместив внимание на переработку газа внутри страны. О намерении Узбекистана постепенно отказаться от экспорта газа ранее также писала «Газета.uz».

«Наша цель — перерабатывать газ в Узбекистане и получить максимальную прибыль по всей цепочке создания стоимости продуктов на основе газа», — отметил Мехриддин Абдуллаев.

В рамках этих планов «Узбекнефтегаз» инвестирует в два крупных проекта по переработке газа — проект Oltin Yo’l GTL и расширение Шуртанского газохимического комплекса. Завод Oltin Yo’l GTL будет перерабатывать 3,6 млрд кубометров газа, его строительство планируется завершить до конца этого года. Предполагаемый объем инвестиций составляет 3,6 млрд долларов. Проект включает инвесторов из Китая, России и Японии.

«Кроме того, готовятся технико-экономические обоснования двух потенциальных заводов: один — на основе технологии переработки метанола в олефины, другой — производства аммиака и мочевины», — рассказал глава «Узбекнефтегаза».

В прошлом году объем добычи газа в Узбекистане составил около 60 млрд кубометров, к 2030 году его планируется увеличить на 20%.

«Достижение этой цели зависит от результатов крупных геологоразведочных работ, которые мы проводим совместно с иностранными инвесторами», — сказал Мехриддин Абдуллаев.

Он также рассказал S&P Global Platts, что меры, принятые для ограничения распространения коронавируса в Узбекистане, привели к падению внутреннего спроса на моторное топливо.

«Спрос на бензин в последние 10 дней марта и в течение апреля упал на 60−70% в стране. В частности, он упал на 70−80% в Ташкенте и на 60−65% — в других регионах», — сказал он.

При этом, добавил глава «Узбекнефтегаза», спрос на дизельное топливо вырос за этот же период из-за роста сельскохозяйственного производства.