Крупный пожар охватил 48-этажный небоскреб в районе ан-Нахда в эмирате Шарджа в ОАЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронное издание «Эмират аль-яум».

Генеральное управление гражданской обороны сообщило, что здание и близлежащие дома удалось освободить от жильцов перед началом тушения.

По данным издания Gulf News, пожар случился на десятом этаже 48-этажного жилого здания Abbco.

В ликвидации огня принимают участие несколько пожарных бригад. Для осмотра отдельных этажей спасатели используют дронов.

О пострадавших и погибших не сообщается.

It took several drones, at least a dozen fire trucks, and scores of firefighters but authorities finally put out a massive #fire that ravaged the 40-floor Abbco Tower in #AlNahda #Sharjah. Cooling ops underway

Video: Fire breaks out in Sharjah building https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/gEDRRtOlV0