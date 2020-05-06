Компания First Development Group сообщает, что с 4 мая офис продаж возобновил свою деятельность в соответствии со всеми требованиями Республиканской антикризисной комиссии, а также с учетом санитарных норм, правил и гигиены в условиях ограничительных мер в связи с эпидемией COVID-19.

В офисе компании на постоянной основе осуществляется санитарная обработка помещений. У сотрудников и посетителей компании при посещении офиса продаж замеряется температура и обеспечивается обработка рук антисептическими средствами, проводится надлежащий контроль по применению работниками средств индивидуальной защиты, каждые два часа проветриваются помещения.





По периметру строительной площадки обеспечено ограждение. Сотрудники строительной площадки также обеспечены средствами индивидуальной защиты. Посторонним лицам въезд строго запрещен. Все сотрудники компании соблюдают социальную дистанцию при общении с коллегами и посетителями компании.





Для клиентов и посетителей компании FDG организована выдача одноразовых перчаток и защитных масок в случае, если средства индивидуальной защиты были случайно повреждены.

Офис продаж работает по будням с 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 17:00.

Телефон справок: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: fdg.uz

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Instagram: @fdg_uz

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