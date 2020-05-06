Кашкадарьинской области присвоен «зеленый» уровень карантина, Наманганской и Самаркандской областях — «красный», сообщили пресс-службы областных администраций.

На видеоселекторном совещании под председательством президента во вторник стало известно, что районам и городам будут присваиваться «красный», «желтый» и «зеленый» уровни исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом на основе таких критериев, как число больных и динамика выздоровления.

Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев в своем обращении в среду сообщил, что с 7 мая в Карши разрешается возобновить работу линейным такси (не более 3 пассажиров) с соблюдением карантинных правил. При это ограничение на Damas и автобусы пока сохраняется.

Восстановить деятельность могут также парикмахерские, магазины (при этом товары не должны раскладываться на земле), а также гостиницы (без завтрака) с соблюдением санитарных правил.

Жители смогут передвигаться на мотоциклах, скутерах и велосипедах. Внутри Карши разрешается использовать личный автомобиль в любое время суток, но для выезда у владельца должна быть конкретная цель.

Наманганской области присвоен «красный» уровень карантина в связи с высоким риском распространения коронавируса. По состоянию на 6 мая в регионе выявлено 230 случаев заражения COVID-19 — по этому показателю регион занимает четвертое место в Узбекистане после Ташкента, Бухарской и Хорезмской областей, а по уровню смертности — второе место (4 случая).

«Большая часть случаев коронавируса приходится на город Наманган. По этой причине введенные ранее требования, включая выезд на автомобиле без стикера только в определенное время, остаются в силе. С учетом того, что Наманган входит в „красный“ регион, карантинные правила пока не будут смягчать», — говорится в сообщении хокимията.

В Самаркандской области, которая также получила «красный» уровень, сохраняются требования карантина. Об этом стало известно в ходе совещания областной комиссии в среду.