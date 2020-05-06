6 мая Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам провел слушание информации Министерства строительства о работе по борьбе с коррупцией в данной сфере. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Особое внимание парламентарии уделили разработке конкретных мер по исключению факторов и устранению норм в нормативно-правовых актах, создающие условия для коррупции и бюрократических преград в сфере строительства.

Некоторые нормы и правила в регламентах строительной сферы способствуют коррупции и бюрократии. Градостроительные нормы и правила (ГНП) морально устарели и должны быть в корне пересмотрены. Они не только не соответствуют современным требованиям, но и необоснованно обременяют граждан и юридических лиц излишними обязательствами, говорилось на слушании.

«В большинстве случаев факты коррупции наблюдаются во время проведения тендеров (конкурсов), подчеркивалось на слушании. Особенно это проявляется при определении обладателей прав на осуществление работ по капитальному строительству, где на первый план выходит конфликт интересов и отсутствует прозрачность и открытость», — отмечается в сообщении палаты.

Резкой критике депутатов был подвергнут факт того, что в этой ситуации Министерство строительства до сих пор не приняло эффективных мер по изменению положению «О конкурсных торгах в капитальном строительстве на территории Республики Узбекистан».

Согласно правилам проведения строительства, на каждом его этапе до окончания работ должен осуществляться поэтапный контроль. Акты испытаний под высоким давлением образцов бетона должны выдаваться лабораториями территориальных инспекций надзора в сфере строительства, однако фактическое их выполнение остается на бумаге, нет электронной системы отслеживания, отметили в комитете.

За 2019−2020 годы, по данным органов прокуратуры, выявлены факты хищения на общую сумму 38 млрд сумов льготных строительных материалов и других материальных ценностей. За 2018−2019 годы в строительной сфере совершено 365 уголовных преступлений, из них 72% связаны с коррупцией. Из привлеченных к уголовной ответственности 14 являются работниками системы Минстроя.

По информации Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции, только в 2019 году при выдаче разрешительных документов физическим и юридическим лицам со стороны структур Минстроя зарегистрировано 17,4 тысячи случаев нарушения закона.

По итогам слушаний комитет Законодательной палаты принял решение об удалении норм, создающих коррупционные факторы в нормативно-правовых актах, обеспечении прозрачности, открытости и внедрении системы организации онлайн-тендеров (конкурсов) при определении обладателей прав на осуществление работ по строительству, проведении системного антикоррупционного внутреннего аудита, а также сокращении количества подзаконных актов в сфере строительства.

В пресс-службе Законодательной палаты отметили, что журналисты не смогут получить доступ на заседание из-за карантинных мер. При этом совещание проводили через видеоконференцсвязь.

Напомним, указом президента, подписанным в мае 2019 года, с 1 августа прошлого года в сферах капитального строительства и высшего образования в порядке эксперимента планировалось дать старт проекту «Сфера без коррупции». С 1 апреля 2020 года проект намечалось поэтапно расширить и на другие сферы.