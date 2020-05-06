Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 6 мая выросло на 14 и составило 2231, сообщило Министерство здравоохранения.

Число выздоровевших от COVID-19 на данный момент составляет 1556 человек. Десять пациентов скончались от осложнений, вызванных заболеванием.