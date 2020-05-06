Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 6 мая выросло на 14 и составило 2231, сообщило Министерство здравоохранения.
Число выздоровевших от COVID-19 на данный момент составляет 1556 человек. Десять пациентов скончались от осложнений, вызванных заболеванием.
Usmon Sultanov
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