Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 6 мая увеличилось на 10 и составило 2217, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 6 мая увеличилось на 10 и составило 2217, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
|2 217
|1 501
|10
|3 662 691
|1 198 832
|257 239
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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