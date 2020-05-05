Касса самообслуживания — технология, которая пользуется большим спросом во всем мире. Это новое решение для страны, которое выводит сервис сети супермаркетов Makro на абсолютно новый уровень. Оно позволяет покупателю самостоятельно сканировать и оплачивать товары. Тем самым увеличивает пропускную способность магазина, а также ускоряет процесс обслуживания. Теперь клиенты с небольшим количеством товаров в корзине могут миновать очередь на классической кассе.





Такое решение в условиях карантина дает возможность контактировать с меньшим количеством людей. Это еще один шаг на пути к безопасности, которую обеспечивает Makro. Устройство также заменяет общение с кассирами. Теперь покупателю не придется отвечать на вопросы: «Есть ли накопительная карта?», «Нужен ли пакет?», «Знаете ли об акции?». Операции, которые совершает клиент, контролирует сам механизм устройства.





Касса самообслуживания легка в использовании — покупатель самостоятельно сканирует штрих-код карты лояльности, пробивает товары через сканер и затем производит оплату. Аппарат принимает к оплате CLICK, Payme, Humo или же баллы, накопленные на карте лояльности.





Интерфейс функционирует в тестовом режиме, команда специалистов будет вносить специальные дополнения, которые облегчат использование новой техники. Пока в зоне обслуживания будут работать консультанты, помогающие разобраться с механизмом. Меню устройства доступно на русском языке, в скором времени будут оптимизированы узбекский и английский языки.

Сеть супермаркетов Makro постоянно работает над улучшением сервиса и делает все, чтобы совершать покупки стало еще приятнее и комфортнее.

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