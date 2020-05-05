Разрешение возобновить работу с соблюдением карантинных требований получили 3750 субъектов предпринимательства Андижанской области. Об этом стало известно на совещании под председательством хокима Шухрата Абдурахманова 4 мая.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев заявил, что необходимо смягчить карантинные ограничения в регионах, где не зафиксирован коронавирус. Хокимам совместно с народными депутатами было поручено решить, какие предприятия могут возобновить работу с соблюдением санитарных правил.

После совещания с президентом 29 апреля был принят протокол Специальной республиканской комиссии (отсутствует в свободном доступе), согласно которому с 30 апреля было разрешено в определенное время передвигаться на личных и служебных автомобилях, родителям — гулять с детьми во внутренних дворах, фермерам и дехканам — передвигаться между областей и городов.

Как отмечает областная администрация, первым пунктом документа определено постепенно смягчение ограничений с учетом анализа распространения коронавируса в разрезе регионов, динамики заболевания и выздоровления пациентов.

До введения карантинного режима в Андижанской области функционировали 29811 хозяйственных субъектов. С 16 марта временно приостановили деятельность 11184 предпринимателей.

Согласно поручению хокима с 4 мая разрешается возобновить работу:

свыше 4700 лицензированным легковым автомобилям 82 транспортных компаний (из 508) с ежедневным соблюдением санитарных требований со стороны компаний;

(из 508) с ежедневным соблюдением санитарных требований со стороны компаний; 3643 парикмахерских и салонов красоты с соблюдением санитарных требований, социальной дистанции и под надзором сотрудников центра санитарно-эпидемиологического благополучия и налоговых органов;

с соблюдением санитарных требований, социальной дистанции и под надзором сотрудников центра санитарно-эпидемиологического благополучия и налоговых органов; 25 гостиницам с привлечением в каждую из них санитарных врачей и дезинфекцией комнат и ежедневным медицинским обследованием гостей.

Вместе с тем, согласно указанию главного санитарного врача Узбекистана, до отдельного решения Специальной республиканской комиссии временно ограничивается деятельность 1096 субъектов, в том числе 459 предприятий общественного питания (за исключением тех, кто работает через службы доставки), 115 банкетных залов, 426 крупных транспортных компаний с общественным транспорта (автобусы, микроавтобусы), 24 негосударственных некоммерческих учебных центра, 72 вещевых рынка и торговых комплексов. Отмечается, что в этих направлениях пока нет возможности для полного контроля распространения заболевания в период пандемии.

На видеоселекторном совещании 29 апреля стало известно, что:

в Ташкентской области приостановили работу 14 тысяч предприятий, возобновили деятельность — 5399, в процессе рассмотрения — 2833.

в Наманганской области приостановили деятельность более 10 тысяч предприятий, восстановили работу — 2854, в процессе рассмотрения — 851;

в Джизакской области приостановили деятельность более 6000 предприятий, восстановили работу — 534, в процессе рассмотрения — 332;

в Хорезмской области приостановили деятельность 3350 предприятий, восстановили работу — 448, в процессе рассмотрения — 409.