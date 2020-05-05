Afisha Media продолжает серию материалов про благотворительные акции своих партнеров, оказывающих социальную поддержку населению в условиях карантина.

Страховая компания «Узбекинвест» направила 100 млн сумов в фонд «Доброта и поддержка». Средства будут направлены на покупку продовольственных товаров, медикаментов и средств гигиены для оказания помощи наиболее уязвимым семьям, одиноким престарелым, лицам с инвалидностью и безработным.





Также сотрудники компании оказали помощь и передали продовольственные наборы людям с ограниченными возможностями, малообеспеченным, многодетным и малоимущим семьям в махалле «Дружба народов» Чиланзарского района Ташкента.





Аналогичная работа проводится подразделениями «Узбекинвеста» в различных регионах Узбекистана.