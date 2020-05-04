Общее число граждан, проверенных на коронавирус, превысило 325 тысяч, сообщил главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков. За минувшие сутки проведено более 7300 тестов.

На утро понедельника число граждан, у которых выявлен коронавирус, составляло 2160, из них 1319 считаются выздоровевшими и были направлены на реабилитацию. На лечении сейчас находятся 830 пациентов, состояние 10 из них тяжелое, 1 — крайне тяжелое.

Число граждан, находящихся на карантине, снизилось до более 56 тысяч, из них более 13 тысяч находятся на стационарном и свыше 42 тысяч — на домашнем карантине.