С 4 мая обслуживание граждан возобновили подразделения миграции и оформления гражданства, занимающиеся выдачей паспортов и виз, а также вопросами прописки, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Кроме того, вновь начали работу подразделения безопасности дорожного движения, которые ведают регистрацией и экзаменами водителей, административной практикой и обязательным техническим осмотром.

Ранее сообщалось, что вышеперечисленные службы возобновили прием граждан в Ташкенте. Отдельно отмечается необходимость неукоснительно соблюдать правила социальной дистанции.