Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье посетил пострадавшие от наводнения поселения в Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба главы государства.

В регионе продолжается работа по ликвидации последствий прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, произошедшего 1 мая. Выкачивается вода, вывозятся отходы, территория дезинфицируется, восстанавливаются инженерно-коммуникационные сети.





В некоторых махаллях семьи начали возвращаться в свои дома. Одна из них — махалля «Кургантепа» в Сардобинском районе. Здесь находятся 530 домов и проживают 4200 человек. Поселение первым столкнулось с наводнением, жители были оперативно эвакуированы в безопасные районы.

Шавкат Мирзиёев пообщался с жителями махалли, которые вернулись в свои дома. Он также вошел в один из домов и справился о делах хозяев.





Президент также побывал в Акалтынском районе, где из-за стихии пострадали махалли «Шодлик» и «Ахиллик». Более 11 тысяч человек были эвакуированы в город Гулистан, а также в Мирзачульский и Дустликский районы Джизакской области. В районе повреждено около 13,4 тысячи га хлопковых, зерновых и бахчевых посевов.

Глава государства дал ответственным лицам указания по изучению потребностей каждой семьи, ремонту жилья и возвращению семей в дома с нормальными условиями.





Кроме того, президент встретился с жителями Мирзаабадского района. Около 15 тысяч его жителей, проживающих в махаллях «Навбахор», «Хакикат», «Бахористон» и «Йулдошобод», размещены в махалле «Янгиобод» и городе Янгиере. Всего повреждено 7084 га сельскохозяйственных угодий.

Здесь с членами правительства и ответственными руководителями были обсуждены вопросы повторного освоения сельскохозяйственных земель, ремонта дорог, мостов и других объектов.