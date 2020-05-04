Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 мая провел совещание по вопросам повышения эффективности в топливно-энергетической отрасли и оптимизации энергопотребления, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании отмечалось, что в Узбекистане для создания валового внутреннего продукта стоимостью 1000 долларов США расходуется в 2−3 раза больше энергии, чем в развитых странах. 44% годового спроса на нефтепродукты покрывается за счет импорта.

В связи с этим поставлена задача снижения энергорасходов в 2−2,5 раза в ближайшие годы.

Отмечена необходимость приспособления производимой сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей на газ. К концу года будут введены в строй три установки пропан-бутановой смеси и завод по производству синтетического топлива (GTL). В результате импорт авиакеросина, дизельного топлива и сжиженного природного газа будет полностью замещен.

40% производимой в стране электроэнергии используется на отопление и освещение сегодня . В этом процессе также много перерасхода. Для отопления 1 кв. м площади в Узбекистане в среднем используется 400 кВт.ч электроэнергии, в то время как в развитых странах — 170 кВт.ч.

Исходя из этого, президент дал указания по широкому использованию энергосберегающих технологий при проектировании и строительстве многоэтажных зданий, а также привлечению иностранных инвестиций для повышения энергоэффективности объектов социальной сферы.

Поставлена задача разработать программу мер по повышению энергоэффективности в разрезе сфер и отраслей промышленности. Будет изучена энергоэффективность 285 крупных промышленных предприятий с привлечением международных организаций энергетического аудита. Тарифы на электроэнергию для предпринимателей, организовавших работу в три смены, будут снижены в 1,5 раза на время ночной смены.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность стимулирования использования возобновляемых источников энергии, пересмотра законодательства и создания дополнительных условий для потребителей на основе мирового опыта. Обсуждено привлечение прямых инвестиций в отрасль, строительство солнечных фотоэлектрических и ветряных электростанций в регионах.

Кроме того, были затронуты вопросы широкого внедрения автоматизированной системы учета и контроля потребления электроэнергии и природного газа.

Учитывая нехватку средств на предприятиях топливно-энергетического комплекса из-за карантина, определены меры по оказанию им финансовой поддержки и увеличению оборотных средств.