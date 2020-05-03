Мобильный оператор Mobiuz сообщил о восстановлении связи в ряде районов Сырдарьинской области, пострадавших от наводнения, и ввел нулевую тарификацию звонков для жителей региона.

Для восстановления функционирования базовых станций Mobiuz на 14 объектах проведены оперативные технические работы, в местах отсутствия электропитания используются дизель-генераторных установок. На 5 объектах в наиболее пострадавших от наводнения территориях связь будет восстановлена по мере устранения последствий затопления.

Все абоненты Mobiuz в Сырдарье переведены на нулевую тарификацию голосовых вызовов до конца мая. Такое решение принято, чтобы они могли оставаться на постоянной связи с близкими, волонтерами и государственными органами, сообщил официальный представитель компании по связям с общественностью Сардор Таджиев.