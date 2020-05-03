Общее число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией на утро 3 мая составило 2127, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Фото: Пресс-служба Мининноваций
Общее число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией на утро 3 мая составило 2127, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
|В мире Статистика
|2 127
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|3 427 343
|1 093 112
|243 808
|выявленных случаев
|выздоровели
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|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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