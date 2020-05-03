В Намангане скончался мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Пациент М. был госпитализирован 20 апреля в отделении реанимации Наманганского областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с диагнозом сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Анализы показали наличие у него коронавирусной инфекции.

Мужчина имел инвалидность первой степени и в течение 29 лет был лежачим пациентом. Ранее у него были диагностированы церебральный паралич, тяжелая вторичная анемия, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. С момента госпитализации был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пациент скончался в воскресенье от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Это 10-й человек с коронавирусом, скончавшийся в Узбекистане.