Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями МВД и Национальной гвардии проводят активную фазу поисково-спасательных работ в Сардобинском районе Сырдарьинской области, где накануне прорвало дамбу водохранилища.

Как сообщила пресс-служба МЧС, во время осмотра затопленных территорий спасатели обнаруживают людей, которые во время потопа успели взобраться на деревья, крыши построек и возвышенности. На моторных лодках их эвакуируют на безопасные территории, где спасенным оказывается медицинская и психологическая помощь.

По данным ведомства, к настоящему моменту спасены десятки людей. Информация о погибших пока не поступала.

Для ликвидации последствий наводнения в Сардобинский район продолжают пребывать специалисты МЧС и других профильных структур. Из каждой области также пребывают колоны с гуманитарным грузом для помощи пострадавшим. Грузы состоят из продуктов питания, одежды, медикаментов и средств личной гигиены.

Сотрудники МЧС начали сооружать в Сырдарье палаточный лагерь на 1000 с лишним мест для эвакуированных.

Напомним, утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища. Несколько населенных пунктов оказались затоплены, десятки других — под угрозой подтопления. Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях водохранилища, эвакуировали и разместили в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях. На место происшествия прибыли президент Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Абдулла Арипов и другие руководители.

Прорвавшийся поток воды был направлен в канал Абай Акалтынского района и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области.