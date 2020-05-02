Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу провел в Гулистане совещание, на котором обсуждался внезапный прорыв дамбы Сардобинского водохранилища 1 мая и его последствия, сообщила пресс-служба главы государства.

Среди рассмотренных вопросов — охрана здоровья, материальная и моральная поддержка населения, восстановление объектов социальной сферы и сельскохозяйственных угодий.





В этот же день президент побеседовал с эвакуированными в Гулистан из зоны чрезвычайной ситуации и справился об их состоянии. Он подчеркнул, что никто не останется без внимания, помощь будет оказана всем.

В регионе продолжается работа по расчистке затопленных районов, строительству и ремонту объектов, а также нормализации жизни людей.

Ночью 2 мая Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент.