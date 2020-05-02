Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу посетил районы в Сырдарьинской области, пострадавшие в результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище.

Глава государства побывал в махалле «Навои» Сардобинского района, которая первой приняла удар стихии. Здесь члены правительственной комиссии отчитались о мерах, принятых по ликвидации последствий бедствия.





Президент обошел махаллю и ознакомился с ущербом. Он дал поручения по расчистке и дезинфекции территории, а также скорейшему и качественному восстановлению инженерных и коммуникационных сетей.

Шавкат Мирзиёев побеседовал с жителями, которые вернулись домой после отступления воды, и отметил, что жизнь в пострадавших населенных пунктах скоро нормализуется, людям будет оказана всемерная помощь.

«В эту трудную пору все мы рядом с вами. Сперва пожарными машинами откачаем воду в каждой махалле. На счет строительства и ремонта, возведения новых домов посовещаемся с народом. Проблемы фермеров будут решены с выходом на поля. Самое важное, вы живы-здоровы, ваши дети рядом с вами. Будьте спокойны. Взываем к Всевышнему: пусть даст нам опору, пусть это будет последнее, с чем мы столкнемся», — сказал Президент.





Глава государства также посетил махалли «Шодлик» Акалтынского района и «Хакикат» Мирзаабадского района.