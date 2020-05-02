Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу вновь посетил Сардобинское водохранилище и понаблюдал за работами по восстановлению прорванной накануне дамбы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Всесторонне обсудив ситуацию со специалистами, [президент] дал указания по качественному укреплению сооружения», — говорится в сообщении.





В настоящее время в регионе продолжается устранение последствий чрезвычайного происшествия. Круглосуточно работают сотни единиц строительной и другой спецтехники. Привлечены высококвалифицированные инженеры, специализирующиеся на гидросооружениях, работники и эксперты смежных сфер и отраслей, отмечается в сообщении.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщало об эвакуации около 70 тысяч человек. Спасены десятки человек, которые во время потопа успели взобраться на деревья, крыши построек и возвышенности.





Для ликвидации последствий наводнения в Сардобинский район продолжают пребывать специалисты МЧС и других структур. Из каждой области страны пребывают колонны с гуманитарным грузом для помощи пострадавшим.