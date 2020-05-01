С 1 мая стоимость импортного дизельного топлива на автозаправочных станциях UNG снижается на 500 сумов и составляет 6500 сумов, сообщили «Газете.uz» источники в компании «Узбекнефтегаз».

Кроме того, с 3 мая ожидается снижение цены бензина марки Аи-80 — с 4500 до 4000 сумов.

Котировки бензина Аи-80 на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже на 24 апреля составляли 5,75 млн сумов за тонну. По итогам последней торговой недели биржевая стоимость Аи-80 снизилась на 46% и составила около 3,9 млн сумов за тонну.

С 29 апреля импортный бензин марки Аи-92 на АЗС UNG подешевел до 5500 сумов.