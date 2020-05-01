В апреле прирост среднего уровня потребительских цен и тарифов за месяц составил 1,7%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике.

За январь-апрель цены и тарифы на потребительском рынке в среднем повысились на 4,5%. По отношению к марту 2019 года цены и тарифы увеличились на 14,5%.

Лидерство по росту цен и тарифов принадлежит продовольственным товарам, которые в марте подорожали на 3,3%, в то время как непродовольственные товары прибавили в цене на 0,7%, а услуги — 0,3%.

Из основных наблюдаемых групп продовольственных товаров цены на яйца за месяц повысились на 8,1%, плодоовощную продукцию — на 6,6%, хлебопродукты — на 4,3%, молочную продукцию — на 2,5%, мясо, птицу и рыбу — на 2%, масло и жиры — на 1,8%, сахар, чай и другие продукты — на 1,6%, алкогольные и безалкогольные напитки — на 0,9% и 0,8%.

Общественное питание за месяц стало дороже на 1,6%, с начала года — на 4,1%.

Из хлебопродуктов (включая крупы и бобовые) был отмечен рост цен на гречиху (16,5%), а также на бобовые (6,3%-8,5%).

Мясные продукты в среднем за месяц стали дороже на 2% (с начала года 6,2%). Куриные окорочка, голень и прочее мясо домашней птицы подорожали в диапазоне 2,6%-2,9% (с начала года на 1,6%-3%), свинина — на 2,2% (6,1%), баранина — на 2,1% (8,4%), говядина (кроме бескостного мяса) — на 1,8% (6,7%), бескостная говядина — на 1,7% (6,8%), мясные субпродукты — в пределах 1,6%-2,8% (5,5%-7,5%), колбасные изделия — на 1,7%-2,1% (3,9%-6,3%), рыба и консервы из нее — на 2,4% (5,4%).

Яйца в апреле стали дороже на 8,1%, а с начала года уровень на них повысился на 5,1%.

Из молочной продукции существеннее других за месяц цены выросли на сузьму (3,5%) и свежее молоко (3,4%). Ведущие позиции по росту цен относительно конца 2019 года принадлежат свежему молоку, кефиру и простокваше (7,4%).

Цены на сахар-песок в апреле повысились на 1,9% (с начала года — на 3,3%), рафинад — на 2,7% (4,1%). Кондитерские изделия за месяц прибавили в цене на 1,7% (с начала года 3,9%), кофе и чай — на 1,6% (2,6%), другие пищевые продукты (соль, специи, приправы и другие) — на 1% (2,1%).

Из масложировой продукции растительные масла за месяц стали дороже на 1,7% (в том числе подсолнечное — на 1,9%, хлопковое — на 1,5%), сливочное масло — на 2,6%, маргарин — на 2,1%, животные и топленые жиры — на 0,9%.

С начала года эта продукция в среднем подорожала на 3,8%, в том числе сливочное масло — на 5,3%, животные и топленые жиры — на 4,6%, маргарин — на 4,4%, растительные масла — на 3,5%.

Из плодоовощной продукции, которая за месяц подорожала на 6,6%, наиболее выраженным был рост цен на лимоны (в 1,6 раз), а снижение — на свежие огурцы (на 32,8%) и помидоры (15,7%).

В апреле из основных наблюдаемых групп непродовольственных товаров наиболее значительный рост цен отмечен на медикаменты (3,9%), а также на моющие и чистящие средства (2,1%).

Печатная продукция продолжает удерживать лидерство по росту цен относительно декабря 2019 года (12%). Далее по мере убывания следуют личный транспорт (7,2%), медикаменты (5,6%) и табачные изделия (4,5%).

В годовом выражении значительнее других подорожали горючее для автомобилей (20,8%), ювелирные изделия (17,7%), а также книги, газеты и журналы (16,3%).

Из наблюдаемых видов платных услуг населению значительнее других за месяц подорожали медицинские (1,3%) и бытовые (0,7%) услуги.

В целом с января по апрель существеннее других в цене выросли услуги по отдыху (5,6%), бытового характера (3,7%) и образования (3,4%).