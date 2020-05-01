Из-за пандемии COVID-19 многие предприниматели оказались в непростой ситуации и в силу карантинных мер и ограничений не могут исключить риск закрытия, банкротства или тяжёлой финансовой ситуации. Команда юридической компании INTERLEX совместно с Юридической клиникой Ташкентского государственного юридического университета разработала памятку для предпринимателей по правовым вопросам исполнения обязательств на территории Узбекистана в условиях пандемии коронавируса.

Данный материал не является продуктом юридической консультации. Каждый конкретный случай должен рассматриваться отдельно с привлечением специалистов.

Какие признаки присущи обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор)?

Обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) свойственны следующие признаки:

нестандартность , необходимость отдельного подхода в каждом конкретном случае;

, необходимость отдельного подхода в каждом конкретном случае; непредсказуемость , что означает отсутствие у сторон возможности предвидеть возникновение обстоятельств на момент заключения договора;

, что означает отсутствие у сторон возможности предвидеть возникновение обстоятельств на момент заключения договора; независимость от воли сторон договора , что исключает причастность сторон в наступлении обстоятельств;

, что исключает причастность сторон в наступлении обстоятельств; неизбежность обстоятельства, отсутствие у сторон возможности повлиять на его наступление, как и на его последствия.

Что говорится о форс-мажоре в законодательстве Узбекистана?

Форс-мажор как юридическая категория обозначен в части 3 статьи 333 Гражданского кодекса в качестве основания для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Как следует из этой нормы, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Законодательство не содержит указания на то, что именно относится к «чрезвычайным» и «непреодолимым» условиям, а также не содержит критериев такой относимости. Между тем, данный вопрос в той или иной степени был разрешен актами правительства.

Так, согласно пункту 2 положения о порядке подтверждения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) утвержденного постановлением Кабинета Министров №63 от 15 февраля 2005 года, обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) — это чрезвычайные, непредотвратимые и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, вызванные природными явлениями (землетрясения, оползни, ураганы, засухи и другое) или социально-экономическими обстоятельствами (состояние войны, блокады, запреты на импорт и экспорт в государственных интересах и другое), не зависящими от воли и действий сторон, в связи с которыми они не могут выполнить принятые обязательства.

Являются ли массовые эпидемии (пандемии), в том числе ситуация с COVID-19, форс-мажором?

Саму по себе эпидемию признать форс-мажором нельзя. Но если из-за эпидемии (пандемии) должник не может исполнить обязательство и любое другое лицо, будь оно на месте должника, не смогло бы исполнить, тогда можно считать эпидемию форс-мажором.

Не соответствует действительности информация о том, что заключенные ранее договоры будут автоматически аннулированы в условиях карантинных мер и ограничений.

В такой ситуации в суде нужно будет доказать, что физическое или юридическое лицо не смогло исполнить свои обязательства именно из-за возникшей ситуации, в частности из-за коронавируса, например, в связи с введенным карантином и ограничениями. Кроме того, большое значение имеет место, где договор был заключён и где он должен быть исполнен.

Если правительство своим решением признало коронавирус форс-мажором, может ли должник перестать исполнять обязательство?

Нет, не может. Решение правительства не может влиять напрямую на договорные отношения в отрыве от конкретных обстоятельств. В случае возникновения спора это решение будет иметь важное, но не решающее значение.

Сторона, заявившая о наступлении форс-мажора, должна доказать прямое влияние событий форс-мажора на выполнение договорных обязательств.

При этом, необходимо учитывать, что согласно пункту 22 указа президента №5969 от 19 марта 2020 года, Министерству инвестиций и внешней торговли и Торгово-промышленной палате поручено опубликовать официальное уведомление о наступлении на период действия ограничений событий непреодолимой силы («форс-мажор») и в однодневный срок выдавать соответствующие сертификаты по обращениям хозяйствующих субъектов.

Для освобождения от ответственности необходимо, чтобы непреодолимая сила не просто возникла, а повлияла на деятельность лица, вследствие чего у него объективно не было возможности исполнить обязательство по договору надлежащим образом. То есть должна быть причинная связь между обстоятельством непреодолимой силы (в данном случае — пандемией) и неисполнением обязательств.

Какие первоочередные меры необходимо предпринять должнику при наступлении форс-мажора?

1. Незамедлительно письменно уведомить всех лиц, перед которыми у него есть обязательства (в некоторых случаях это обязательное требование при применении форс-мажора, так как если нет уведомления, то нет и форс-мажора). Важно не просто написать по электронной почте, а направить извещение ценным письмом со ссылкой на причину. Копия письма, описи вложения в ценное письмо и чек с почтовым идентификатором должен сохранится у отправителя как подтверждение уведомления.

2. Принять все меры для уменьшения ущерба от неисполнения своих действий.

3. После того, как обстоятельства, которые не позволяют предпринимателю исполнить свои обязанности отпали, например, разрешили работу, — предприниматель обязан сделать всё, что обязан был сделать (если только к этому времени он не получил от контрагентов в ответ на своё уведомление требования разорвать сделку и вернуть деньги). При этом сторона вправе ссылаться на статьи 349−350 Гражданского кодекса;

4. Собрать документальные доказательства форс-мажора на случай судебных разбирательств. К таким доказательствам относятся: справки/сертификаты из Министерства инвестиций и внешней торговли, запретительные письма органов власти и экспертные заключения.

При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств стороны извещают друг друга в письменной форме. Помимо этого, если должник может как-то повлиять на причинение ущерба контрагенту в связи с неисполнением, то должник обязан предпринять любые действия, которые такой ущерб уменьшат.

Какими средствами должник может подтвердить наступление у него форс-мажора?

В случае договоров внешнеэкономической деятельности необходимо обратиться в Министерство инвестиций и внешней торговли с целью получения сертификата о форс-мажоре. Порядок обращения в министерство и получения сертификата о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, наступивших на территории республики, в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров определяется Положением о порядке подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, утверждённым постановлением Кабинета Министров №63 от 15 февраля 2005 года.

Важно отметить, что законодательство не запрещает подтверждение форс-мажора актами власти, например, выданными МВД, МЧС, метеорологической службой и других, что в случае возникновении споров между местными компаниями будут иметь важное значение.

Кроме того, стороны могут доказывать факт наступления обстоятельств форс-мажора исходя из имеющихся правил в оговорках о форс-мажоре договора.

Должник, имея документ, подтверждающий факт наступления форс-мажора, не выполнил в установленный срок договорное обязательство по уведомлению контрагента о наступлении для него обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). Является ли данное обстоятельство причиной, препятствующей для применения в отношении данного договора правил форс-мажора?

Данное обстоятельство зависит от того, как это прописано в договоре. Может быть препятствием для применения правил форс-мажора, если в форс-мажорной оговорке договора прямо указано, что неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишают сторону права ссылаться на них. Если в договоре прописан определённый срок уведомления сторон о наступлении форс-мажора, но не указаны последствия невыполнения данного обязательства, в таком случае правила форс-мажора не должны применяться в течение всего периода, пока сторона не уведомила своего контрагента об отмеченных обстоятельствах.

Уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) в связи с коронавирусом послужит доказательством, что компания добросовестно и своевременно поставила контрагента в известность. Как работать с уведомлением, в каком порядке его направлять и что указать в тексте, зависит от условий договора. Стороны могли включить в него раздел о форс-мажоре и оговорить детали. Тогда необходимо действовать согласно прописанному порядку.

Если в договоре такого раздела нет или там упустили подробности, всё равно следует уведомить контрагента, указав в уведомлении причину, которая влияет на исполнение обязательств.

В случае отсутствия форс-мажорной оговорки в договоре следует руководствоваться положениями, предусмотренными статьями 333, 349−350 ГК.

Как субъектам предпринимательства быть с налогами и другими обязательными платежами при наступлении форс-мажорных обстоятельств?

Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении налогового правонарушения, признаётся совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств.

Указанные обстоятельства устанавливаются наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах доказывания (часть 1 пункта 1 статьи 215 Налогового кодекса (новая редакция)).

Кроме того, указом президента №5978 от 3 апреля 2020 года «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии» установлен ряд привилегий и льгот, в числе которых присутствуют:

приостановление начисления фиксированной суммы налога на доходы физических лиц и социального налога для индивидуальных предпринимателей, вынужденно приостановивших свою деятельность на период карантинных мероприятий;

предоставление права на беспроцентную отсрочку (рассрочку) налогов сроком до 1 октября 2020 года с уведомлением налоговых органов микрофирмам, малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, приостановившим свою деятельность и (или) у которых сумма выручки от реализации товаров (услуг) сокращается более чем на 50% по сравнению со среднемесячным за первый квартал текущего года:

без подачи заявления органам государственной власти на местах по налогу с оборота, налогу на имущество, земельному налогу, налогу за пользование водными ресурсами — с последующей их уплатой равными долями в течение 12 месяцев;

по социальному налогу — с последующей его уплатой равными долями в течение 6 месяцев;

сохранение до конца текущего года действующих ставок акцизного налога на спирт, алкогольную продукцию, включая вина и пиво, а также акцизного налога при реализации конечному потребителю бензина, дизельного топлива и газа;

снижение обязательного требования о внесении юридическими лицами предоплаты за газ и электроэнергию до 30%.

Имеет ли контрагент право на расторжение договора из-за того, что должник уведомил его о форс-мажоре?

Будет зависеть от того, что предусмотрено в договоре. По общему правилу контрагент может расторгнуть договор, если он потеряет интерес в исполнении обязательства. Но потерю интереса нужно обосновать, указать конкретные причины, почему контрагенту неинтересно принимать исполнение, когда обстоятельства, вызвавшие форс-мажор, отпадут.

Если продолжительность препятствия, на которое имеется ссылка, в значительной степени лишает договаривающиеся стороны того, на что они были вправе рассчитывать на основании договора, любая из сторон вправе расторгнуть договор, известив другую сторону в течении разумного периода времени.

Как быть, если за несколько месяцев до наступления форс-мажорных обстоятельств у сторон возник спор, а последний срок для подачи иска в суд уже вот-вот истечёт?

Гражданский кодекс предусматривает, что если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях событие (непреодолимая сила), то течение срока исковой давности приостанавливается (часть 1 пункта 1 статьи 156 ГК). Однако немаловажным является то, что сами обстоятельства должны быть признаны как «непреодолимая сила», и только после этого законодательством предусмотрено приостановление течения срока.

Также стоит обратить внимание, что течение срока исковой давности приостанавливается, если обстоятельства непреодолимой силы возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок менее шести месяцев — в течение срока давности.

Позволяет ли возникновение форс-мажорного обстоятельства вообще не исполнять обязательства по договору, либо это даёт только право на освобождение от уплаты неустойки при просрочке исполнения?

Согласно статье 333 Гражданского кодекса лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Таким образом, признание определённого обстоятельства форс-мажорным позволяет освободить контрагента от гражданско-правовой ответственности, например, в виде уплаты неустойки (штрафа, пени).

Что же касается самого обязательства, то в соответствии с наступлением обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остаётся возможным после того, как они отпали. Если кредитор вследствие просрочки должника утратил интерес в исполнении должником обязательства, то он вправе в одностороннем порядке отказаться от договора. При этом должник в силу форс-мажора не будет отвечать за убытки, причинённые просрочкой исполнения обязательства.

Наличие обстоятельства непреодолимой силы освобождает сторону договора от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, но не от его исполнения. Это означает, что после окончания действия этих обстоятельств обязательство нужно будет исполнить.

Может ли должник ссылаться на форс-мажор, если его обязательство состоит в выплате денежной суммы?

Нет, на уплату денежных сумм форс-мажор не оказывает никакого влияния. Должник обязан произвести оплату, иначе он будет в просрочке, и вся ответственность в виде штрафов и неустоек будет применима по отношению к нему. Например, если должнику оказаны услуги с условием отсрочки платежа, то должник не может сослаться на форс-мажор и не оплачивать услуги.

Для денежных обязательств важнее понятие «существенное изменение обстоятельств», в связи с которыми должник может попросить суд внести изменения в договор (на что суды, однако, редко идут).

Может ли должник удержать уже полученные от контрагента суммы, если контрагент расторгает договор?

Нет, поскольку обязательство должником не исполнено, то по общему правилу он обязан вернуть все полученные деньги назад контрагенту. Например, если туроператор получил от туриста деньги, но не смог отправить его в выбранное путешествие или вернул из страны путешествия досрочно, то туроператор обязан вернуть деньги туристу, поскольку услуга не оказана.

Для таких отраслей, как туризм и гражданские авиаперевозки, также будет применяться законодательство о защите прав потребителей (больше прав для физлиц).

Может ли должник ссылаться на форс-мажор у своих контрагентов для неисполнения его обязательств?

Если должник выступает посредником и из-за форс-мажора у его узбекского или иностранного поставщика он не может исполнить свои обязательства, то это не считается форс-мажором. Освободиться от ответственности не удастся. Законодательством непосредственно предусмотрено, что неисполнение обязательств поставщиками должника не может быть признано форс-мажором (часть 3 статьи 333 ГК). Рекомендуется искать альтернативных поставщиков, чтобы всё же исполнить обязательство.

Могут ли страховые компании отказать в выплате возмещения из-за коронавируса?

Всё зависит от того, какой договор страхования заключен. Если это договор страхования жизни и здоровья, то он может предусматривать в качестве страхового случая заболевание ОРВИ любого типа, тогда в этом случае страховая компания будет обязана выплатить возмещение.

Если же это страхование гражданской ответственности или страхование предпринимательских рисков, то очень часто в договоре указано, что не являются страховыми случаями прямые или косвенные последствия распространения инфекционных заболеваний человека и животных, ограничение передвижения людей распоряжениями правительств, потери дохода в связи с ограничениями, связанными с угрозой пандемии, эпидемии. В таком случае страховая компания вправе отказать в выплате возмещения. Но нужно внимательно смотреть страховое покрытие в договоре, чтобы дать однозначный ответ.

Что делать, если исполнить обязательство должник по-прежнему может, но существенно возросли расходы на его исполнение?

В этом случае ссылаться на форс-мажор нельзя. В первую очередь нужно смотреть договор и определиться с тем, на какой из сторон лежит риск увеличения расходов.

Например, если из текста договора следует, что риск изменения законодательства несет должник, то он обязан произвести дополнительные расходы и исполнить обязательство. Неисполнение будет рассматриваться как нарушение и повлечет за собой ответственность.

Если же такой риск возлагается на контрагента, то он обязан оплатить возросшие расходы на исполнение. Если в договоре ничего нет, то действует общее правило — должник самостоятельно несёт расходы на исполнение обязательства. Если расходы не связаны непосредственно с исполнением обязательства, то можно ссылаться на существенное изменение обстоятельств.

Что такое существенное изменение обстоятельств? Его различие от форс-мажора

Чтобы отличить форс-мажор от существенного изменения обстоятельств (СИО), можно руководствоваться следующими рассуждениями. Форс-мажор полностью блокирует исполнение обязательства, а СИО просто очень сильно осложняет исполнение. При этом должны одновременно иметь место все условия (статья 383 ГК):

в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдёт;

изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени добросовестности и осмотрительности, какая от неё требовалась по характеру договора и условиям оборота;

исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несёт заинтересованная сторона.

Что даёт должнику существенное изменение обстоятельств?

Исполнять обязательство должник обязан. Но у него есть право требовать изменения условий договора или его расторжения, а также перераспределения расходов. В соответствии со статьёй 383 ГК при расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо если повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Можно ли не платить арендную плату, если все работники переведены на удалённую работу?

Совсем не платить нельзя. В зависимости от переговорной позиции арендатора, можно потребовать пересчёта арендной платы на основании существенного изменения обстоятельств (статья 383 ГК).

Полезным будет также ссылаться на любые акты республиканских или региональных властей, которыми рекомендовано работать из дома или которые ограничивают компактное размещение людей в одном пространстве.

Предприятие сферы услуг. В связи с угрозой короновируса поток посетителей в последнее время рухнул, выручка тоже. Является ли это основанием в качестве форс-мажора для отсрочки или снижения платежей по аренде помещений, а также для приостановки платежей по ранее полученному кредиту?

Нет, эти обстоятельства форс-мажором не являются. В соответствии с законом и со сложившейся судебной практикой к обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены предпринимательские риски, в частности, ухудшение экономического состояния предприятия, финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты.

В вышеуказанных случаях необходимо вести переговоры с контрагентами по изменению условий заключённых договоров.

В целях урегулирования взаимоотношений (изменение договора аренды или отказ от договора аренды) с арендодателем рекомендуется воспользоваться статьями 349−350 и 383 ГК в досудебном и судебном порядке, со ссылкой на принятые нормативно-правовые акты в связи с пандемией.

Фитнес-центр (бассейн, кафе и др.) закрыт решением правительства. Можно ли не платить аренду владельцу ТЦ со ссылкой на форс-мажор?

В случае закрытия заведения для посетителей на основании решения правительства в связи с пандемией COVID-19 возникают обстоятельства форс-мажора, следовательно, освобождение от неустойки в связи с неисполнением обязательства, только перед клиентами. Невозможность выполнять обязательства по оплате аренды напрямую не связана с закрытием, так как возможны иные источники формирования денежных средств у предприятия, кроме выручки от реализации (кредит, займ от учредителя). В свою очередь, отсутствие у должника необходимых денежных средств, в соответствии с ч. 3 ст. 333 ГК, не является форс-мажорным обстоятельством.

До принятия новых правовых норм, разъяснений пленума Верховного суда, правительства — нет оснований для выдачи заключения о форс-мажоре в целях предоставления арендодателю или в суд для снижения арендной платы, но есть основания применения к взаимоотношениям с арендодателем ст. 349−350 и 383 ГК.

Согласно пункту 1 постановления Кабинета Министров №176 от 23 марта 2020 года на территории республики приостановлена предпринимательская деятельность всех развлекательных заведений, в том числе, ночных клубов, дискотек, ресторанов, кафе, столовых, спа и массажных салонов и др.

Компания-посредник имеет крупные договоры поставки с большим числом компаний. Последнее время спрос вырос, но поставщики импортных товаров не могут своевременно обеспечить поставки в нужных объемах из-за форс-мажора на границе. Является ли это и для компании-посредника форс-мажорным обстоятельством?

Нет, не является. В части 3 статьи 333 Гражданского кодекса прямо указано, что к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Что делать выставочникам и другим организаторам мероприятий, проводимых с участием большого количества граждан, в связи с запретами, введёнными властями? Является ли это форс-мажором? Если является, то какие последствия будут для организаторов и их клиентов?

Да, это является обстоятельством непреодолимой силы. В качестве одного из оснований прекращения обязательства действующее законодательство закрепляет невозможность его исполнения в результате издания акта органа государственной власти (статья 350 ГК). Постановление Кабинета Министром №176 от 23 марта 2020 года предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, а также временно приостанавливает проведение, в частности, мероприятий в сфере культуры, выставочной, спортивной, развлекательной и просветительской деятельности.

В силу вышеуказанных положений ГК подобные ограничения органов власти в других регионах будут являться основанием для отмены этих мероприятий и прекращения договорных обязательств, связанных с их подготовкой и проведением. Стороны в этом случае освобождаются от ответственности за нарушение обязательств и, если иное не предусмотрено договором, то, по общему правилу, возвращаются задаток, аванс и иные произведенные платежи за вычетом фактически понесенных исполнителем расходов.

Принятое из-за угрозы распространения короновируса решение о закрытии для посетителей торговых и развлекательных центров, а также других предприятий торговли, общественного питания, культуры и досуга, признаётся форс-мажорным обстоятельством? Повлечет ли такое признание автоматическое прекращение заключенных предпринимателями договоров аренды площадей или помещений?

Такие ограничения будут признаны в качестве обстоятельства форс-мажора и повлияют на решение вопроса об ответственности по договору. Однако никакого автоматического прекращения договоров аренды это не повлечёт. В данном случае арендатор на основании положений договора аренды или Гражданского кодекса вправе будет предъявить арендодателю требование об изменении условий договора, например, об уменьшении арендных платежей или об их отсрочке (рассрочке) на период действия ограничения, либо требование о расторжении договора.

Закупили иностранное оборудование, которое в течение гарантийного срока вышло из строя. Производитель не может направить специалистов в Узбекистан для проведения ремонта в связи запретом на въезд иностранцев. Является ли это для фирмы-производителя форс-мажором?

Да, является. Так как согласно пункту 1 постановления Кабинета Министров за №176 от 23 марта 2020 года в период карантина приостановлены все регулярные авиасообщения Узбекистана со всеми странами, имеется запрет на пересечение госграницы республики иностранными гражданами, лицами без гражданства, а также, транспортными средствами, осуществляющими перевозки пассажиров на автобусах, легковых автомобилях и железнодорожном транспорте.

Какие документы необходимо предъявить в Торгово-промышленную палату для оформления сертификата о форс-мажоре?

Согласно общепринятому порядку основными документами, которые должен предоставить заявитель, являются: заявление с подробным изложением причин и оснований для обращения, копия договора с приложениями, копии правоустанавливающих и регистрационных документов заявителя, а также документы компетентных органов, в том числе содержащие запретительные или ограничительные меры органов власти, и иные документы, подтверждающие события, на которые заявитель ссылается в заявлении в качестве обстоятельств форс-мажора.

Перечень нормативных актов, затрагивающих вопросы регулирования форс-мажорных обстоятельств:

Гражданский кодекс Узбекистана;

Налоговый кодекс (новая редакция), утверждён законом от 30 декабря 2019 года №599;

указ президента «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений» №5969 от 19 марта 2020 года;

постановление Кабинета Министров «О дополнительных мерах против распространения коронавирусной инфекции» №176 от 23 марта 2020 года;

постановление Кабинета Министров «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя» № 177 от 24 июня 2009 года.

постановление Кабинета Министров «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика» № 266 от 15 сентября 2015 года;

приложение к постановлению Кабинета Министров от 15 февраля 2005 года №63 «Положение о порядке подтверждения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)».

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