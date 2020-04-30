С 30 апреля Специальная республиканская комиссия по поручению президента Узбекистана смягчила некоторые карантинные ограничения.

В частности, с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 разрешено пользоваться личным и служебным легковым автотранспортом с пассажирами, а также велосипедами и мототранспортом для поездок на работу и обратно, а также для покупки товаров первой необходимости, лекарств, медицинских изделий и продуктов питания. При этом граждане, нарушившие этот порядок, считаются нарушителями карантинных требований и будут привлечены к ответственности. Управляемое ими транспортное средство, будет помещено на штрафную стоянку.

Изменения коснулись и служб такси, подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе МВД. Как сообщили в MyTaxi, сервис возобновил работу, но также в определенное время суток.

«В связи с тем, что всем гражданам разрешено передвигаться на автомобиле вместе с пассажирами, мы с радостью сообщаем вам о возобновлении работы тарифных планов „Мини“, „Эконом“, „Комфорт“ и „Бизнес“! Теперь вы можете пользоваться услугами MyTaxi в определенных частях дня, точнее с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00», — отметили в компании.

Агрегатор такси рекомендует всегда носить медицинские маски и перчатки, а также часто использовать антисептические средства.