В государственных органах Узбекистана создаются консультационные советы по обеспечению гендерного равенства в трудовых коллективах, сообщил Telegram-канал «Нет насилию!», созданный Республиканской комиссией по вопросам обеспечения гендерного равенства при содействии Фонда ООН в области народонаселения в Узбекистане.

Цель консультативных советов — обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин, анализ работы в сфере обеспечения гендерного равенства и разработка необходимых предложений в этом направлении.

Советы будут формироваться руководством организаций в составе до семи человек. Такой совет может быть создан из числа представителей органов самоуправления граждан, ННО и других институтов гражданского общества.

Республиканская комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства поможет консультационным советам в проведении мониторинга, оценки рабочего процесса и устранении выявленных недостатков.

Консультационные советы также будут проводить гендерно-правовую экспертизу принимаемых юридической службой нормативно-правовых актов и других внутренних нормативных актов. Документы должны соответствовать принципам равенства прав и возможностей для женщин и мужчин, в противном случае советы выдвинут предложения о том, как устранить недочеты.

Кроме того, советы будут обеспечивать выдвижение женщин на руководящие должности и пропагандировать культуру гендерного равенства.

Среди других задач консультационных советов:

обеспечение гендерного равенства в беседе, проводимой с кандидатами на трудоустройство и при назначении работодателем на должности;

рассмотрение обращений сотрудников о нарушении равных прав и возможностей для женщин и мужчин;

содействие в искоренении насилия в отношении сотрудников на рабочем месте и предупреждение таких случаев;

обеспечение гендерного равенства при рекомендации к награждению государственными наградами и нагрудными знаками и стимулировании;

подготовка предложений по организации обучения принципам гендерного равенства;

внесение предложений о создании в трудовом коллективе равных профессиональных возможностей;

внесение предложений о доступности для женщин и девушек регулярного бесплатного медицинского осмотра;

мониторинг равенства выплат заработной платы и других выплат женщинам и мужчинам, работающим на одной должности.

Создание консультационных советов в трудовых коллективах определено законом «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин».